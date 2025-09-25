Ahmed Şara ile Volodimir Zelenskiy bir araya geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy New York'ta bir araya geldi. İki lider, Suriye ile Ukrayna arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması için anlaşma imzaladı.
Giriş: 25.09.2025 - 00:57 Güncelleme: 25.09.2025 - 00:57
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile New York'ta bir araya geldi.
Zelenskiy, iki ülkenin diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak için anlaşma imzaladığını belirtti.
İki lider ayrıca, iş birliği açısından gelecek vadeden sektörler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
İki lider, 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de bulunuyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ