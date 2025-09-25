Ahmed Şara ile Volodimir Zelenskiy bir araya geldi | Dış Haberler

Ahmed Şara ile Volodimir Zelenskiy bir araya geldi | Dış Haberler

Ahmed Şara ile Volodimir Zelenskiy bir araya geldi Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy New York'ta bir araya geldi. İki lider, Suriye ile Ukrayna arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması için anlaşma imzaladı.

Habertürk Giriş: 25.09.2025 - 00:57 Güncelleme: 25.09.2025 - 00:57 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL