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        Haberler Dünya Ahmed Şara Suudi Arabistan'a gidiyor | Dış Haberler

        Ahmed Şara yarın Suudi Arabistan'a gidiyor

        Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk yurt dışı seyahatinde Suudi Arabistan'a gidecek. Ziyaretin 2 Şubat günü gerçekleşmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 22:58 Güncelleme: 01.02.2025 - 22:59
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        Ahmed Şara Suudi Arabistan'a gidiyor
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        Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretinde Suudi Arabistan'a gidecek. Ziyaretin 2 Şubat günü (Yarın) gerçekleşmesi bekleniyor.

        Geçtiğimiz ay verdiği röportajda Suudi Arabistan'ın Suriye'de önemli rol oynayabileceğine dikkati çeken Şara, Suriye'nin bütün komşuları için büyük yatırım fırsatları sunduğunu ifade etti.

        Suudi Arabistan'a yapacağı seyahatte iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi ve geliştirilmesi için görüşmeler yürütmesi beklenen Şara, daha önce Suudi Arabistan heyetleriyle Şam'da da görüşmeler gerçekleştirmişti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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