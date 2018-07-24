Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon beklentilerin altında kalan Jose Sosa'nın bu kez çok farklı bir performans sergileyeceğini söyledi. Ağaoğlu, Tangocu'nun bu sezon adeta yeni bir transfer gibi olacağını belirterek "Sosa'nın geçen sezondan kalma problemleri vardı. Kendisiyle Slovenya kampında geniş çaplı bir konuşma yaptık ve dertlerini dinledik. Bizim de kendisinden olan beklentilerimizi anlattık ve anlaştık. Sosa kampın yıldızı oldu, ligde de çok büyük işlere imza atacağına inanıyorum. Geçen yıl futbola kendini veremedi ama bu sezon Sosa’nın yılı olacak. Sosa’yı çok istekli gördüğümü söylemek istiyorum. Sorunlarından arınmış bir Sosa, Trabzonspor’a büyük katkılar sağlayacaktır. Buna adım gibi eminim” diye konuştu.

Burak Yılmaz’ın ameliyat olmasıyla ilgili olarak da konuşan Ağaoğlu, “Burak 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu süre içerisinde Rodallega oynayacak. Rodallega’ya güvenimiz tam. Burak’da döndüğünde forvet hattımız gayet sağlam olacak. Gönderdiğimiz oyuncular da var, gelenler de var. Ödemelerimizi yapıyoruz. Kulübümüzü yeniden ayağa kaldırmak için yönetici arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Bize güvenenlere mahcup olmamak için inanın uyku bile uyumuyoruz” ifadelerini kullandı.

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