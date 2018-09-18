Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında bugün saat 22.00'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan flaş açıklamalar geldi.

Çakar, Galatasaray'ın gruplardaki şansını yorumladığı konuşmasında, "Bu grupta lider kim olur bilmiyorum ama sonucuyu biliyorum. Galatasaray bu grupta sonuncu olur. Galatasaray 4 ya da maksimum 5 puan alır." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR KULÜP BÖYLESİNE KOLAY BİR KURA ÇEKMEMİŞTİR"

Galatasaray'ın da bulunduğu D grubunu yorumlayan Çakar, "Galatasaray, dünya kura tarihine geçti. Hiçbir kulüp böylesine kolay bir kura çekmemiştir. Bu da bazı sorunlar getiriyor. Bu grup, Real Madrid, PSG gibi takımlardan oluşsaydı, Galatasaray'ın başarısız sonuçları kabul görürdü. Eğer bu grupta 4-5 puan alırsan sorunlar yaşarsın." dedi.

"TERİM, KEŞKE 1-2 BABA RAKİP OLSAYDI DİYE DÜŞÜNÜYORDUR"

Çakar, "Galatasaray bu gruptan 4 ya da 5 puan alır. Niye söylüyorum? Galatasaray kağıt üzerinde rakipleriyle baş edebilecek konumda ancak oyun kurgusu öyle değil." dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti, "Herkes Rodrigues diyor. Lokomotiv karşısında Rodrigues'i göreceğim. Onyekuru'yu da göreceğim. Bazı oyuncuları gereksiz büyütüyoruz. Ozan Kabak, Kasımpaşa karşısında iyi oynadı. Ancak Kasımpaşa ile oynamakla Schalke ve Porto ile onamak aynı değil. Terim sonuncu olursam yıpranırım korkusu içinde. Keşke 1-2 baba rakip olsaydı diye düşünüyordur."

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