Ahmet Kaya, ölümünün 25'nci yılında dostlarıyla anıldı. Ahmet Kaya’nın sahnede birlikte çalıştığı orkestra şefi, yakın dostu ve Devlet Sanatçısı Ümit Yılmaz’ın yönetiminde gerçekleşen konser, sanatçının yaşamına, müziğine ve dostluğuna adanmış duygusal bir yolculuğa dönüştü.

Gecenin mimarı Ümit Yılmaz, sahnede hem anılarını paylaştı hem de Ahmet Kaya’nın unutulmaz eserlerini kendi yorumuyla seslendirdi. “Bu konser benim için bir vefa borcu. Bir sahne etkinliğinden öte, bir dostluğun, bir kardeşliğin sahnedeki yankısı,” diyen Yılmaz’ın performansı sık sık uzun alkışlarla kesildi.

REKLAM

Konser, Ahmet Kaya’nın etkileyici sesi ve görüntülerinin eşlik ettiği; 'Başım Belada' performansıyla açıldı. Ardından 'Hani Benim Gençliğim Nerde', 'Kendine İyi Bak', 'Şafak Türküsü', 'Kalan Kalır', 'Yazamadım' ve 'Kum Gibi' gibi klasikleşmiş eserler, salonu dolduran yüzlerce dinleyiciyle birlikte söylendi.

Gecenin moderatörlüğünü üstlenen gazeteci ve söz yazarı Ali Çınar, Ahmet Kaya ile geçirdiği yıllardan anılar paylaşırken, 'Kendine İyi Bak' ve 'Hep Sonradan' gibi şarkıların hikâyelerini anlattı. Gecede 2007’de hayatını kaybeden, Kaya’nın yol arkadaşı ve kayınbiraderi, gecenin mimarı Ümit Yılmaz’ın da yakın dostu olan Yusuf Hayaloğlu da unutulmadı.