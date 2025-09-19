Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Güreş Ahmet Yılmaz'dan bronz madalya! - Diğer Haberleri

        Ahmet Yılmaz'dan bronz madalya!

        Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Ahmet Yılmaz, İranlı rakibi Alireza Morad Abdevali'yi 6-3 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 20:43 Güncelleme: 19.09.2025 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Yılmaz'dan bronz madalya!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası’nda grekoromen stil 77 kilogramda mindere çıkan Ahmet Yılmaz, Katarlı rakibi Saoud Berak Almefoaey’i 10-0 teknik üstünlükle, Bulgar Stoyan Kubatov’u 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Ermeni rakibi Malkhas Amoyan’a yenildi. Bronz madalya mücadelesinde ise İranlı rakibi Alireza Morad Abdevali’yi 6-3 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Trump ve Çin lideri Xi'den kritik görüşme
        Trump ve Çin lideri Xi'den kritik görüşme
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"