Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş gücü piyasasını canlandırmak için diyalogu artıracak

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Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, kadınlar, gençler, engelliler ve özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm iş arayanları iş gücü piyasasına kazandırmaya devam ettiklerini belirtti. Salgının iş gücü piyasası üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak çalışmaları sürdüreceklerinin altını çizen Selçuk, iş gücü piyasasını canlandırmak için işçi ve işverenler ile daha fazla diyalog halinde olacaklarına dikkati çekti.

İŞKUR aracılığıyla 2020 yılında 1,9 milyonu aşkın vatandaşa iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verildiğini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"İş ve meslek danışmanlığı hizmetimizi daha etkin şekilde kullanacağız. Bu kapsamda yaklaşık 2,2 milyon kişinin bu hizmetten yararlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, öğrencilerimizin meslek seçimi ve kariyer planlamalarına destek olacağız. İş arama süreçlerinde yardımcı olacağız."

- Sanal istihdam fuarlarının sayısı artacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl İŞKUR aracılığıyla 450 bin farklı iş yerini ziyaret etmeyi hedeflediklerini, ziyaretlerde iş ve meslek danışmanlarının, istihdamı artırmaya yönelik verilen teşvik ve hizmetleri konusunda işverenleri bilgilendireceğini bildirdi.

İşverenler ile iş arayanları bir araya getirip, nitelikli iş gücü ihtiyacını gidermek için istihdam fuarlarına ağırlık vereceklerini de aktaran Bakan Selçuk, "Salgınla mücadelede vaka sayılarının minimuma inmesi halinde istihdam için çok önemsediğimiz fuarlarımızı açacağız. Ayrıca, şimdiye kadar dört kez düzenlediğimiz sanal fuarlarımızın sayısını arttırarak mekandan bağımsız bir şekilde dijital ortamda iş arayan vatandaşlarımızı ülkemizin dört bir yanındaki işverenlerle buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.