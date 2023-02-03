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Aile dizisi ne zaman başlıyor? SHOW TV Aile dizisi oyuncuları ve konusu

SHOW TV'nin yeni dizisi Aile fragmanlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Daha yayınlanmadan çok konuşulmaya başlayan Aile dizisinin ne zaaman başlayacağı sorgulanıyor. Dizi severler için Aile dizisi oyuncuları ve konusunu bir araya getirdik. İşte Aile dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi ile ilgili detaylar...

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  • Aile dizisi ne zaman başlıyor? SHOW TV Aile dizisi oyuncuları ve konusu

    Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız’ın oturduğu Aile dizisinin yapımını ile Ay Yapım üstleniyor. Oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Aile dizisinin ne zaman başlayacağı, konusu ve oyuncuları sorgulanmaya başladı. İşte Aile dizisi ile ilgili bilgiler haberimizde...
  • Aile dizisi ne zaman başlıyor? SHOW TV Aile dizisi oyuncuları ve konusu

    AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Show TV’nin uzun süredir merakla beklenen Ay Yapım imzalı yeni dizisi ‘Aile’nin yayın tarihi açıklandı. Aile dizisi 14 Şubat’ta Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşacak.
  • Aile dizisi ne zaman başlıyor? SHOW TV Aile dizisi oyuncuları ve konusu

    AİLE DİZİSİ KONUSU 

    Aile dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.
  • Aile dizisi ne zaman başlıyor? SHOW TV Aile dizisi oyuncuları ve konusu

    AİLE DİZİSİ OYUNCULARI

    Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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