Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız’ın oturduğu Aile dizisinin yapımını ile Ay Yapım üstleniyor. Oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Aile dizisinin ne zaman başlayacağı, konusu ve oyuncuları sorgulanmaya başladı. İşte Aile dizisi ile ilgili bilgiler haberimizde...