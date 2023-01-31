Yılın en çok merak edilen dizilerinden biri olan Aile dizisi için artık geri sayım başlamış durumda. Ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini üstlendiği diziden ilk kareler yayınlandı. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Aile dizisinin konusu, oyuncuları ve yönetmenine dair tüm ayrıntılar...