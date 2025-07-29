Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Aile hekimleri: ‘Hastalarla karşı karşıya kalıyoruz’ | Sağlık Haberleri

        Aile hekimleri: ‘Hastalarla karşı karşıya kalıyoruz’

        Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, geçtiğimiz günlerde uygulamaya alınan yeni sistemle ilgili itirazlarını dile getirdi. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 29.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile hekimleri: 'Hastalarla karşı karşıya kalıyoruz'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu talebi oluşturmadan önce vatandaşların tercihine sunmak üzere, Aile Hekimine Yönlendirme uygulamasını devreye aldı.

        Bakanlık 25 Temmuz’da hayata geçen uygulamanın vatandaşların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak ve kaynakları daha verimli kullanmayı amaçladığını belirtiyor. Fakat aile hekimlerinin bazı endişeleri ve uyarıları var.

        Aile hekimleri, ebe ve hemşirelerinin üyesi bulunduğu Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi “Şiddetten en çok muzdarip olan ASM’lerde bu uygulamanın sağlıkta şiddeti daha da artırmasından endişe ediyoruz. Aslolan ikinci ve üçüncü basamaktaki randevu probleminin çözülmesi. Fakat bu yaklaşım, sağlık çalışanlarını hekimleri, ebeleri, hemşireleri hastalarla karşı karşıya getirmektedir” diyor.

        *Haberin temsili görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi
        #sağlık sistemi
        #Aile hekimleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        Hollanda'dan İsrail'e sert adım!
        Hollanda'dan İsrail'e sert adım!
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya