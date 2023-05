HABERTURK.COM

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Aile’ dün akşam nefesleri kesen 13'üncü bölümüyle sezon finali yaptı.

Heyecan dolu bölümde Aslan’ın Devin’e terapi için gittiğini öğrendiği Cihan ile birbirlerine girdiği anlar dikkat çekerken final sahnesinde ise Devin’in silahını Aslan’a doğrultan Cihan’ı vurması izleyicileri şaşırttı.

Soykanlar büyük bir yıkımın eşiğine gelirken, gelecek sezonda bu aileyi nelerin beklediği şimdiden büyük bir merak konusu oldu. Başladığı günden bu yana reytinglerde bir numara olan dizi heyecan dolu sezon finaliyle de sezonu zirvede kapattı.

AB ve ABC1 20+ kategorilerinde zirveye yerleşen 'Aile', sezonu zirvede kapattı. AB’de 7.18 izlenme oranı (reyting) 19.68 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 6.70 izlenme oranı (reyting) 17.01 izlenme payı (share) alarak birinci oldu. Total’de ise 4.01 izlenme oranı (reyting) 10.93 izlenme payı (share) elde etti. Bölüm, sosyal medyada da trend listesinde yerini aldı. #Aile etiketi Twitter’da yaklaşık 10 saat boyunca TT listesinde kaldı.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine; Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

SOYKANLAR’IN EVLATLIĞI; CİHAN!

Tuzağa düşen Aslan, İlyas Koruzade ile karşı karşıya geldi ancak her şeyin bir plan olduğu ortaya çıktı. Aslında Soykanlar, İlyas’a tuzak kurmuştu. Cihan’ın ortaya çıkmasıyla silahlı bir çatışma başladı. Soykanlar, İlyas’ı öldürerek fabrikadan galip olarak çıktı. İlyas’ın çatışmadan önce Aslan’a söylediği sözler ise Aslan’ı çözmesi gereken büyük bir soruyla baş başa bıraktı. İlyas, Hülya’ya öz ya da evlatlık olan oğlunu seçmesi gerektiğini söylediğini açıkladı. Aslan bu kuşkunun üzerine gitmeye başladı. Devin, hamile olduğunu Aslan’a söylerken, yaşananlardan dolayı Soykan ailesine bir çocuk getirmemeye karar verdi. Aslan ise Devin’i vazgeçirmek için harekete geçti. Tüm izleyicilerin merak ettiği büyük soru da sezon finalinde yanıt buldu. Gizlice aldığı örneklerle DNA testi yaptıran Aslan, Cihan’ın evlatlık olduğu gerçeğini öğrendi. Yaşadığı şoku atlattıktan sonra, DNA testiyle beraber Cihan’ın yanına gitti. Cihan’a testin sonuçlarını veren Aslan, bütün işleri ona devretmek istediğini söyledi. Duygulanan Cihan teste bakmadı ve iki kardeş kucaklaştı. Ancak daha sonra DNA testiyle baş başa kalan Cihan, dayanamayarak sonuçlara baktı ve gördükleri karşısında büyük bir yıkım yaşadı.

Cihan, evlatlık olduğunu öğreniyor;

İzlemek için tıklayınız

DEVİN, ASLAN’I KORUMAK İÇİN CİHAN’I VURDU!

Bölümün en çarpıcı gelişmesi, İlyas Koruzade’nin hayatta olduğunun ortaya çıkması oldu. Çatışmada yaralanan ve kendini ölmüş gibi gösteren İlyas Koruzade, sağlığına kavuşmak için dinlenirken intikam planlarını gerçekleştirmek için harekete geçti. Bu sırada, Neşe’nin evinde Yağmur’un kız isteme töreni başladı. Ancak Yağmur’un en mutlu günü olması gerekirken her şey ters gitti. Yağmur, Eko’nun ailesinin gelmeyeceğini öğrendi. Hülya tarafından aranıp Yağmur’un geçmişi hakkında bilgilendirilen aile, Yağmur’u onaylamadı. Bu sırada sarhoş olan Ergun herkesin önünde Devin’in hamile olduğunu açıkladı. Ailesinin onayı olmadan evlenemeyeceğini söyleyen Eko, Yağmur’u hayal kırıklığına uğrattı. Cihan ise kendisine Salih tarafından ulaştırılan bilgiler sayesinde ailesinin başına gelenlerle yüzleşti. Öz anne babasının, Yusuf Soykan tarafından katledildiğini öğrenen Cihan, büyük bir sinir krizi geçirdi. Devin’in hamile olduğunu ve Aslan’ın tüm işleri devrederek yeni bir hayat kuracağını öğrenen Hülya, öfkesine yenik düşerek Aslan’a, Devin ve Cihan’ın gizli seanslarını söyledi. İhanete uğradığı hisseden Aslan sinirini Cihan’dan çıkarmak istedi. Bu sırada Cihan, öğrendiklerinden sonra Soykan ailesini yakmak için çiftlik evine çoktan gelmişti. İki kardeş, çiftlik evinde karşı karşıya geldi. Tutuştukları kavga git gide büyüdü ve sonunda Cihan silahını Aslan’a doğrulttu. İntikam planı tıkır tıkır işleyen İlyas ise eve gizlice yerleştirdiği kameralardan olanları an be an izledi. Cihan, Aslan’ı omzundan vurduktan sonra tetiği çekmek üzere hedef almışken Devin, Cihan’ı sırtından vurdu. Her şey bittikten sonra yıkılmış haldeki eve ulaşan Hülya ise iki oğlunu kanlar içinde yerde, Devin’i de elinde silahla buldu.

İşte tüm Türkiye’nin nefesini tuttuğu o final sahnesi;

İzlemek için tıklayınız

'AİLE' EKİBİ SEZON FİNALİNİ BİRLİKTE KUTLADI!

Sezon boyu reytinglere damgasını vuran Ay Yapım imzalı 'Aile', ekibi dün akşam yayınlanan sezon finalini birlikte izledi. Sezonun yorgunluğunu atmak için bir araya gelen ekip, başarılı geçen sezonu eğlenceli bir geceyle kutladı. Dizinin oyuncuları, teknik ve yapım ekibinin de dahil olduğu kadro, heyecan ve aksiyonun bir an olsun hız kesmediği sezon finalini birlikte izledikten sonra eğlenceye tüm hızıyla devam etti.