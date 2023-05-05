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Ailesi, Cüneyt Arkın'ı andı: Çok iyi babaydın

Geçtiğimiz yıl hayatını Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babası olmadan kutladığı ilk doğum gününde duygularını dile getirdi

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  • Ailesi, Cüneyt Arkın'ı andı: Çok iyi babaydın - Magazin haberleri

    Türk sinemasının unutulmaz ismi Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022'de yaşamını yitirmişti. 84 yaşında hayatını kaybeden Arkın'ın vefatı Türkiye'yi yasa boğmuştu.
  • Ailesi, Cüneyt Arkın'ı andı: Çok iyi babaydın - Magazin haberleri

    Usta oyuncunun büyük oğlu Murat Arkın 48'inci doğum gününde babasını andı. İlk kez yeni yaşına babasız giren Arkın, "Her kavuşma aslında bir ayrılık… Bu sene ben konuştum, sen dinledin babam. Her zaman her yerde benimle olmana rağmen anlatacak ne çok şey varmış. Sen bu fotoğrafların her yerindesin" ifadelerini kulllandı.
  • Ailesi, Cüneyt Arkın'ı andı: Çok iyi babaydın - Magazin haberleri

    "ÇOK İYİ BABAYDIN"

    Doğum gününde ailesiyle bir araya gelen Murat Arkın'ın paylaşımına annesi Betül Arkın da yorum yaptı. Betül Arkın, “Oğlum Murat’ım gelmiş, hoş gelmiş… Uzun yıllar sonra dogum gününü burada kutladık… Canım eşim yolladım da yüreğimizde yanımızdaydı çok iyi babaydın be Fahrettin…" notunu düştü.
  • Ailesi, Cüneyt Arkın'ı andı: Çok iyi babaydın - Magazin haberleri

    Öte yandan Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törende konuşan eşi Betül Arkın, "Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı" ifadelerini kullanmıştı.
  • Ailesi, Cüneyt Arkın'ı andı: Çok iyi babaydın - Magazin haberleri

    Cüneyt Arkın'ın Betül Arkın ile evliliğinden Kaan adında bir çocuğu daha var.

    Cüneyt Arkın'ın portresini okumak için tıklayınız.

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