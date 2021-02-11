Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a elendiği maçta savunmacı Marcao'ya yönelik eleştiriler yapıldı. Bazı sarı-kırmızılı taraftarların ise Brezilyalı oyuncunun eşine hakaret mesajları yazdığı ortaya çıktı. Marcao'nun eşi Instagram'da bu mesajları paylaştı. Ardından Marcao da sitem ederek taraftarlara yönelik bir mesaj yayınladı.

Marcao'nun sözleri şöyle:

“Taraftarlara...

Bugün bizim için kolay bir gün değildi. Bu formaya çok saygı duyuyorum ve bugüne kadar Galatasaray’ı ve taraftarını onurlandırmak için sahada ve saha dışında her şeyimi verdim.

Tüm bu nedenlerden dolayı maçta yaptırdığım penaltı nedeniyle özür dilemem gerektiğini düşünüyorum. Bu kulüpteki herkes, her zaman en iyisi için elinden geleni yapıyor ve beni tanıyanlar, kendimi çok fazla suçladığımı biliyorlar. Bugün olanlar kesinlikle daha fazla çalışmam için beni motive edecek.

Ancak bazı şeyleri de netleştirmemiz gerekiyor. Benim bir hatam nedeniyle ailemin tehdit edilmesini ve kırılmasını kabul etmiyorum.

Olayları karıştırmayalım. Benim tüm taraftarlara saygı duyduğum gibi, sizin de aileme saygı duymanızı istiyorum.”