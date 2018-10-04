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Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı çocuk bakın kim çıktı!

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 5 Eylül'de kayıplara karışan ve ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 16 yaşındaki Dursun Ali U., Bafra ilçesinde laptop hırsızlığı şüphelisi olarak yakalandı. Şüpheli çocuk, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürodaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

04.10.2018 - 15:46 | Güncelleme: İHA

Üç gün önce Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir iş yerinden Bayram Yılmaz'a ait laptop çalındı. Dursun Ali U., çaldığı laptopu Güven Sokak’ta bir bilgisayarcıya getirerek 350 liraya pazarlık yaptı. Bilgisayarı alan iş yeri sahibi “Üzerimde fazla para yok. 100 lirasını vereyim, yarın da 250 lirasını veririm” dedi. Bunun üzerine 100 lirayı alan Dursun Ali U., iş yerinden ayrıldı. İş yeri sahibi laptopun çalıntı olabileceğini düşünerek durumu polise haber verdi. Kamera kayıtlarını da izleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri iş yerini takibe aldı.

İHA'nın haberine göre, Ekipler, paranın geri kalan kısmını almaya gelen Dursun Ali U’yu iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. eZanlı, karakoldaki ifadesinde 5 gün önce Atatürk Bulvarı’nda bir iş yerinden de laptop çaldığını itiraf etti. Şüpheli çocuk, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürodaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

AİLESİ HER YERDE ARIYORDU

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde halası Medine U.’nun yanında kalan Dursun Ali U.’dan 1 aydır haber alınamıyordu. Dursun Ali U.’dan 1 aydır haber alamayan halası ve babası Mehmet U. tarafından polise kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi. Dursun Ali U. daha önce de ailesine haber vermeden kayıplara karışmıştı. Ailesi bir televizyon programına çıkarak kayıp olduğunu iddia etmişti. Dursun Ali U. 2 ay sonra 05.10.2017 tarihinde Bafra’da bir internet kafede görülmüş ve polis tarafından ailesine teslim edilmişti.

 

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