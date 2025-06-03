AIR, Moon Safari ile ilk kez İstanbul'da

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali, 28 Haziran’da Fransız elektronik müzik ikilisi AIR’ı ağırlamaya hazırlanıyor.

Nicolas Godin ve Jean-Benoît Dunckel, “Amour, Imagination, Rêve”, yani “aşk, hayal gücü ve rüya” kelimelerinin baş harflerinden oluşan AIR adıyla, son 25 yıla damga vuran bir müzikal dil yarattı.

İkonik albümü Moon Safari, büyük değişim umutları doğuran milenyumun arifesinde müziğin can simidi oldu.

Albümün 25. yılını bir dünya turuyla kutlayan grubun sıradaki durağı İstanbul.

David Bowie, Madonna ve Sofia Coppola’nın da favorisi olan Moon Safari şimdi İstanbul’da canlı bir deneyime dönüşüyor.

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Festivalin programını ve festivalle ilgili duyuruları Salon İKSV’nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Festival Programı

28 HAZİRAN CUMARTESİ

15.00 Kapı açılışı

16.00 DJ set

17.00 Skinshape

18.30 Gevende

20.15 French 79

22.00 AIR Play Moon Safari

Slowdive

29 HAZİRAN PAZAR