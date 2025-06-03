AIR, Moon Safari ile ilk kez İstanbul'da
İkonik elektronik müzik ikilisi AIR, efsanevi albümleri Moon Safari ile ilk kez İstanbul sahnesine çıkıyor. 1998'de yayımlandığı günden bu yana bir kuşağın hayallerine fon olan albüm, 28 Haziran'da +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali'nin ilk gününde sevenleriyle buluşacak
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali, 28 Haziran’da Fransız elektronik müzik ikilisi AIR’ı ağırlamaya hazırlanıyor.
Nicolas Godin ve Jean-Benoît Dunckel, “Amour, Imagination, Rêve”, yani “aşk, hayal gücü ve rüya” kelimelerinin baş harflerinden oluşan AIR adıyla, son 25 yıla damga vuran bir müzikal dil yarattı.
İkonik albümü Moon Safari, büyük değişim umutları doğuran milenyumun arifesinde müziğin can simidi oldu.
Albümün 25. yılını bir dünya turuyla kutlayan grubun sıradaki durağı İstanbul.
David Bowie, Madonna ve Sofia Coppola’nın da favorisi olan Moon Safari şimdi İstanbul’da canlı bir deneyime dönüşüyor.
Festivalin programını ve festivalle ilgili duyuruları Salon İKSV’nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
Festival Programı
28 HAZİRAN CUMARTESİ
15.00 Kapı açılışı
16.00 DJ set
17.00 Skinshape
18.30 Gevende
20.15 French 79
22.00 AIR Play Moon SafariSlowdive
29 HAZİRAN PAZAR
15.00 Kapı açılışı
16.00 DJ set
17.00 King Hannah
18.30 Lalalar
20.15 NEIL FRANCES CLUB NF
22.00 Slowdive