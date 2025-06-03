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        Haberler Kültür-Sanat AIR, Moon Safari ile ilk kez İstanbul'da

        AIR, Moon Safari ile ilk kez İstanbul'da

        İkonik elektronik müzik ikilisi AIR, efsanevi albümleri Moon Safari ile ilk kez İstanbul sahnesine çıkıyor. 1998'de yayımlandığı günden bu yana bir kuşağın hayallerine fon olan albüm, 28 Haziran'da +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali'nin ilk gününde sevenleriyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 14:23 Güncelleme: 03.06.2025 - 14:24
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        AIR, Moon Safari ile ilk kez İstanbul'da
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali, 28 Haziran’da Fransız elektronik müzik ikilisi AIR’ı ağırlamaya hazırlanıyor.

        Nicolas Godin ve Jean-Benoît Dunckel, “Amour, Imagination, Rêve”, yani “aşk, hayal gücü ve rüya” kelimelerinin baş harflerinden oluşan AIR adıyla, son 25 yıla damga vuran bir müzikal dil yarattı.

        İkonik albümü Moon Safari, büyük değişim umutları doğuran milenyumun arifesinde müziğin can simidi oldu.

        Albümün 25. yılını bir dünya turuyla kutlayan grubun sıradaki durağı İstanbul.

        David Bowie, Madonna ve Sofia Coppola’nın da favorisi olan Moon Safari şimdi İstanbul’da canlı bir deneyime dönüşüyor.

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        Festivalin programını ve festivalle ilgili duyuruları Salon İKSV’nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

        Festival Programı

        28 HAZİRAN CUMARTESİ

        15.00 Kapı açılışı

        16.00 DJ set

        17.00 Skinshape

        18.30 Gevende

        20.15 French 79

        22.00 AIR Play Moon Safari

        Slowdive
        Slowdive

        29 HAZİRAN PAZAR

        15.00 Kapı açılışı

        16.00 DJ set

        17.00 King Hannah

        18.30 Lalalar

        20.15 NEIL FRANCES CLUB NF

        22.00 Slowdive

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