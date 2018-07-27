Ajaccio - Troyes maçı öncesi rakamlar

Fransa Ligue 2 maçında Ajaccio ile Troyes, 27 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Ajaccio, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Troyes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 215 kodlu maçı oynayanlar; Ajaccio galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.80, Troyes galibiyet oranı 2.90. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Ajaccio son hafta oynanan Nimes maçında 1-2 yenildi.

Troyes ise Reims karşılaşmasında 2-0 yenildi.

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