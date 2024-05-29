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        Haberler Spor Transfer Bu yıldızlar bedava! İşte Avrupa'da sözleşmesi sona eren futbolcular - Futbol Haberleri

        Bu yıldızlar bedava! İşte Avrupa'da sözleşmesi sona eren futbolcular

        Avrupa'da 2023-2024 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte gözler transfer dönemine çevrildi. Takımlar, yapacakları takviyelerle kadrolarını güçlendirmek isterken, sözleşmesi sona eren birçok yıldız futbolcu, takımların iştahını kabartıyor. İşte Avrupa'da sözleşmesi sona eren 'bedava' futbolcular...

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        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 09:25 Güncelleme: 29.05.2024 - 09:25
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        1

        Kylian Mbappe

        2

        Adrien Rabiot

        3

        Mario Hermoso

        4

        Guido Rodriguez

        5

        Tosin Adarabioyo

        6

        Raphael Varane

        7

        Lloyd Kelly

        8

        Rafa Silva

        9

        Wilfried Ndidi

        10

        Daichi Kamada

        11

        Che Adams

        12

        Josh Brownhill

        13

        Alex Berenguer

        14

        Kelechi Iheanacho

        15

        Ryan Sessegnon

        16

        Yusuf Yazıcı

        17

        Nicolas Pepe

        18

        Andre Gomes

        19

        Anthony Martial

        20

        Wissam Ben Yedder

        21

        Bertrand Traore

        22

        Thiago Alcantara

        23

        Christian Kouame

        24

        Ben Johnson

        25

        Gaetano Castrovilli

        26

        Michy Batshuayi

        27

        Vladimir Coufal

        28

        Koen Casteels

        29

        Joel Matip

        30

        Luka Modric

        31

        Juan Miranda

        32

        Mady Camara

        33

        Luka Jovic

        34

        Chris Wood

        35

        Marco Reus

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