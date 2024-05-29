Bu yıldızlar bedava! İşte Avrupa'da sözleşmesi sona eren futbolcular
Avrupa'da 2023-2024 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte gözler transfer dönemine çevrildi. Takımlar, yapacakları takviyelerle kadrolarını güçlendirmek isterken, sözleşmesi sona eren birçok yıldız futbolcu, takımların iştahını kabartıyor. İşte Avrupa'da sözleşmesi sona eren 'bedava' futbolcular...
Kylian Mbappe
Adrien Rabiot
Mario Hermoso
Guido Rodriguez
Tosin Adarabioyo
Raphael Varane
Lloyd Kelly
Rafa Silva
Wilfried Ndidi
Daichi Kamada
Che Adams
Josh Brownhill
Alex Berenguer
Kelechi Iheanacho
Ryan Sessegnon
Yusuf Yazıcı
Nicolas Pepe
Andre Gomes
Anthony Martial
Wissam Ben Yedder
Bertrand Traore
Thiago Alcantara
Christian Kouame
Ben Johnson
Gaetano Castrovilli
Michy Batshuayi
Vladimir Coufal
Koen Casteels
Joel Matip
Luka Modric
Juan Miranda
Mady Camara
Luka Jovic