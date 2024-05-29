Yeni Delhi'de sıcaklık 50 dereceyi aştı, hayat durma noktasında

IMD, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlar için sıcağın sağlık üzerindeki etkisi konusunda uyarıda bulundu. Uyarıda, 'her yaş için sıcak çarpması gelişme olasılığının çok yüksek olduğu' belirtildi.

Hindistan kavurucu yaz sıcaklıklarına yabancı değil. Yıllar süren bilimsel araştırmalar, iklim krizinin sıcak hava dalgalarının daha uzun, daha sık ve daha şiddetli olmasına neden olduğunu ortaya koyuyor.