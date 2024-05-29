Yeni Delhi'de sıcaklık 50 dereceyi aştı, hayat durma noktasında
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de sıcaklıklar 50.5 dereceye ulaşırken yetkililer su sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), bugün öğleden sonra Mungeshpur banliyösündeki sıcaklığı 50 derece olara kaydederek şehrin rekor sıcaklığına ulaştığını bildirdi. IMD, "Şiddetli sıcak hava dalgası koşulları" açıklaması yaptı.
IMD, sıcaklığın beklenenden dokuz derece daha yüksek olduğunu ve rekor kıran sıcaklığın sıcak hava dalgasının ikinci gününde geldiğini söyledi.Dün Mungeshpur ve Narela'da en yüksek 49.9 derece ölçülmüş ve 2002 yılındaki 49.2 derece rekoru kırılmıştı.
IMD, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlar için sıcağın sağlık üzerindeki etkisi konusunda uyarıda bulundu. Uyarıda, 'her yaş için sıcak çarpması gelişme olasılığının çok yüksek olduğu' belirtildi.
Hindistan kavurucu yaz sıcaklıklarına yabancı değil. Yıllar süren bilimsel araştırmalar, iklim krizinin sıcak hava dalgalarının daha uzun, daha sık ve daha şiddetli olmasına neden olduğunu ortaya koyuyor.
Şehir yetkilileri, başkentin su kıtlığı riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Times of India gazetesinin bildirdiğine göre Su Bakanı Atishi Marlena, savurgan su kullanımının durdurulması için 'kolektif sorumluluk' çağrısında bulundu.
Atishi, "Su kıtlığı sorununu ele almak için birçok bölgede su tedarikini günde iki defadan günde bir defaya düşürmek gibi bir dizi önlem aldık. Bu şekilde tasarruf edilen su paylaştırılacak ve günde sadece 15 ila 20 dakika su temin edilen su sıkıntısı çeken bölgelere verilecek" dedi.
Sıcak hava dalgasının haftalardır amansız bir şekilde devam etmesine rağmen dün ve bugün yaşananlar bölge sakinlerini şok etti. İnsanlar arabalarının direksiyonuna dokundukları için parmaklarının kavrulduğunu ve musluktan kaynar sıcaklıkta su aktığını anlattı.
Kimya öğretmeni Aruna Verma, "Duş almak neredeyse zaman kaybı" dedi. "Duştan çıktığınız anda yine ter içinde kalıyorsunuz."
Gazeteler, doktorların tavsiyelerine dayanarak yapılması ve yapılmaması gerekenlerin listesini yayınladı. İnsanlara kapalı alanlarda kalmaları ve hafif, bol pamuklu giysiler giymeleri tavsiye edildi ancak bu tavsiyelere işçiler ve pazar tezgahı satıcıları da dahil olmak üzere şehirdeki işgücünün büyük bir kısmının uyması imkansız.
İnşaat işçileri çoğunlukla öğlen ve akşam 4 arasında çalışmayı bıraktı. Şehir merkezinin güneyindeki New Friends Colony'de bir apartman bloğunda çalışan kaynakçı Babu Ram, "Çalıştığım metal çubuklar dokunulamayacak kadar sıcak. İşe saat 17:00'de yeniden başlasam bile çubuklar yanıyor ve kıvılcımlardan çıkan ısı durumu daha da kötüleştiriyor" dedi.
Bir sebze satıcısı olan Sameer Prakash, genellikle saat 14:00'e kadar arabasının yanında durarak müşterilerin havalandırma sisteminden çıkmasını bekliyor.