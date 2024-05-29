Ancak tüm yağlar eşit değildir. Bazı yağlar sizin için diğerlerinden daha iyidir ve hatta sağlığınızı geliştirmeye yardımcı olabilir. Aradaki farkı bilmek, hangi yağlardan kaçınmanız ve hangilerini ölçülü yemeniz gerektiğini belirlemenize yardımcı olabilir