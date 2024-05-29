Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

Bakan Şimşek konuşmasında "Merkez Bankası ihtiyaç duyarsa piyasadaki fazla parayı çekmek için borçlanacağız" dedi.

Bakan Şimşek "KKM'den çıkış zaman alabilir ancak çok iyi bir noktadayız" ifadelerini kullanırken "SWAP hariç net rezervlerde pozitife yakınız" dedi.

"Kurda istikrar öngörümüz var bu da dezenflasyonu beraberinde getirecek" diyen Şimşek "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz" diye ekledi.