Deniz Akkaya, aile içi olayları ifşa etmeye devam ediyor
Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen A.Ö.'nün kendisine saldırıp balkona kilitlediğini ileri sürmüş ve bu durum üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girmişti. Kızı bakanlık tarafından koruma altına alınmasının ardından "Kendi rızamla yolladım, burnu sürtsün" diyen Akkaya, ailesi ve eski eşiyle ilgili yeni iddialarda bulundu; "Teyzem iki kez kızımı boğmaya çalıştı
Deniz Akkaya, iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö. ile yaşadığı tartışmayı sosyal medya hesabından yayımladığı video ve mesajlar ile anlatmıştı.
"HAYATIM RESMEN KABUSA DÖNDÜ"
Sözlerine "1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimiyle hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü" diyerek başlayan Deniz Akkaya, kızının kendisine saldırdığını ileri süren açıklamalarda bulunmuştu.
"1.5 SAAT BALKONA KİLİTLEDİ"
Deniz Akkaya, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade etti ve mesajının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:
* Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum.
* Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım.
* Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah, tüm annelere sabır versin.
"BENİ DÖVDÜ' DİYEREK İTİBAR SUİKASTINA GEÇTİ"
Daha sonra yayımladığı mesajda gelen yorumlara tepki gösteren Deniz Akkaya; "Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, 'polisleri aramaya cesaret edemez' derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastına geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın" diyerek sitem etmişti.
Edinilen bilgiye göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Deniz Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından harekete geçerek A.Ö'yü koruma altına aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğuna gerekli psikolojik desteği vermeye başladı.
DENGESİNİ KAYBETTİ
Kızıyla yaşadığı sorunu ifşa etmesinin ardından yapılan yorumlar karşısında adeta dengesini kaybettiğini gözler önüne seren tuhaf açıklamalarda bulunan Deniz Akkaya, aynı evde bulunmamak için kızını geceleyin çocuk esirgeme kurumuna gönderdiğini söylemişti.
"OLAN YİNE BANA OLDU"
Deniz Akkaya, dün akşam saatlerinde bulunduğu paylaşımda ise şunları söyledi; "Kızım dün geceden beri devletin güvenli ve sıcak kollarında. Pek tabii ki ilk doğduğu günden itibaren, belki de hayatında hiç şahit olmadığı bir şeye şahit oldu… Anne ve babasız kalmak anne ve babasız olmak…
Bir çocuk yurdunda geçirilen tüm gün… Bugün yapılan son görüşmede pişman ve suçlamasını çekmek istiyor kızım… Geriye kalan ise tam bir gün hallaç pamuğuna çevirilen bir anne… beni piranaların önüne atıp dedesinin sıcak kucağına döneceğini hayal ederken, hayatın gerçekleri ile karşılaşmanın verdiği şok ve pişmanlık.
Çok üzgünüm dostlar…
Yine olan bana oldu… Yine olan annelere oldu.
Sonsuz güven ve destekle cesurca kendi özellerin de evlerinde yaşadıklarını benimle paylaşan herkese çok teşekkür ederim.
Benim aslında gerçekte kocaman bir ailem varmış, onlarda sizlersiniz.
Ben konuyu sakince kapatmaya çalıştıkça… En yakınımızdakiler ellerine geçirdikleri veya geçirdiklerini sandıkları bir konu ile kişisel husumetlerinin hesabına oturma peşindeler.
Sabahtan beri yemek yemedim, bir duş aldıktan sonra tekrar açıklama yapacağım. Bu olayın benim hayatımda bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum.
Tüm bunların ardından yayımladığı yeni videoda ailesi ve eski eşi Efe Önbilgin hakkında çarpıcı söylemlerde bulundu.
Akkaya, eski eşi Efe Önbilgin'in kızı ile ilgilenmediğini söyledi.
Deniz Akkaya, "Bakın bu benim öz babam" diyerek babasının torununun velayetini almak için harekete geçtiğini, ayrıca öz babasının kendisini hapse attırmak istediğini ileri sürdü.
"DAYAK BİZİM AİLENİN FITRATINDA VARMIŞ"
Ailesiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atan Deniz Akkaya, "Bizim ailede dayak ailenin fıtratında bir konuymuş" ifadelerini kullanarak teyzesinin kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığını ve iki kez kızını boğmaya çalıştığını ileri sürdü.