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        Haberler Gündem Güncel Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?

        Evcil hayvanlara çip uygulaması: 932 bin köpek, 1 milyon 399 bin kedi çiplendi

        2018 yılında sahiplenilen kedi ve köpeklerin sokağa terk edilmesini önlemek için hayata geçirilen çip uygulaması devam ediyor. Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM gündemine alınırken çip takılan kedi ve köpek sayısının 2 milyondan fazla olduğu ortaya çıktı. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, şimdiye kadar çip takılan köpek sayısı 932 bin 932 olurken, bu sayının kedilerde 1 milyon 399 bini bulduğu öğrenildi. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi...

        Giriş: 29.05.2024 - 16:03 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:07
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        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
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        Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokolle 2018 yılında sahipli kedi ve köpeklere mikroçip takma zorunluluğu getirildi. Bu tarihten itibaren evcil hayvanlara mikroçip takılmaya başlandı.

        Uygulamayla sahiplenilen hayvanların sokağa bırakılmasını önlemek ve hayvanlara yönelik şiddeti takip edebilmek amaçlandı.

        932 BİN 932 KÖPEĞE ÇİP TAKILDI

        Sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak popülasyonunun azaltılmasının yer aldığı kanunla sahipli kedi ve köpeklere çip takılarak dijital kimlik sistemi getirildi. Kanunun 26 Şubat 2018 tarihinde yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yılda 932 bin 932 köpeğe çip takıldı.

        ÇİP TAKILAN KEDİ SAYISI 1 MİLYON 399 BİN 865’E ULAŞTI

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        Çip takılan kedi sayısı ise 1 milyon 399 bin 865'e ulaştı. Çip takılan kedi ve köpeklerden ne kadarının sokağa bırakıldığı ise bilinmiyor. Düzenleme ile evcil hayvanların sokağa bırakılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Çip uygulaması ile Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne hayvanın adı, pasaport numarası, sahibinin adı, acil durumda ulaşılabilecek kişi ve aşı bilgileri kaydediliyor. Sahiplendirme ile sahiplendirilen hayvanlar da çip takılarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından takip ediliyor.

        EVCİL HAYVANI SOKAĞA BIRAKMANIN CEZASI 9 BİN 621 TL

        6 aylıktan büyük evcil hayvanlarına çip taktırmayan kişilere 3 bin 642 lira idari para cezası kesiliyor. Hayvanları Koruma Kanunu'nda evcil hayvanı sokağa bırakanlar için yaptırım bulunuyor. Bu kişilere 9 bin 621 lira idari para cezası uygulanıyor.

        Öte yandan sokak hayvanları yasa tasarısı da Meclis'e sunuldu. Tasarının Meclis'e sunulduğunu ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak köpeklerinin uyutulacağını yönündeki tartışmalara ilişkin de, "Bunlar Meclis'te tartışılacak konular. Nasıl bir çözüm olacağını hep beraber göreceğiz" dedi.

        "Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te"
        "Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te"
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