Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokolle 2018 yılında sahipli kedi ve köpeklere mikroçip takma zorunluluğu getirildi. Bu tarihten itibaren evcil hayvanlara mikroçip takılmaya başlandı.

Uygulamayla sahiplenilen hayvanların sokağa bırakılmasını önlemek ve hayvanlara yönelik şiddeti takip edebilmek amaçlandı.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak popülasyonunun azaltılmasının yer aldığı kanunla sahipli kedi ve köpeklere çip takılarak dijital kimlik sistemi getirildi. Kanunun 26 Şubat 2018 tarihinde yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yılda 932 bin 932 köpeğe çip takıldı.

ÇİP TAKILAN KEDİ SAYISI 1 MİLYON 399 BİN 865’E ULAŞTI

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Çip takılan kedi sayısı ise 1 milyon 399 bin 865'e ulaştı. Çip takılan kedi ve köpeklerden ne kadarının sokağa bırakıldığı ise bilinmiyor. Düzenleme ile evcil hayvanların sokağa bırakılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çip uygulaması ile Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne hayvanın adı, pasaport numarası, sahibinin adı, acil durumda ulaşılabilecek kişi ve aşı bilgileri kaydediliyor. Sahiplendirme ile sahiplendirilen hayvanlar da çip takılarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından takip ediliyor.