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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!

        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!

        İstanbul'da, Doğukan Uğur, 2 yıl önce evlendiği Cezayir uyruklu, 29 yaşındaki eşi Zahra Nojioua'nın boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra kendisini karısıyla tanıştıran Cezayir uyruklu Zahir Benferchiche'yi de bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Polisin, şüpheli Uğur'u yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:52 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:53
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        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!
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        İstanbul'da, Doğukan Uğur, Fatih Yedikule'de 2 yıl önce Cezayir Uyruklu Zahir Benferchiche'nin tanıştırdığı yine Cezayir uyruklu olan Zahra Nojioua (29) ile evlendi.

        EŞİNİ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

        DHA'da yer alan habere göre evlilik sürecinde, ikili arasında devam eden sorunların ardından Uğur, geçtiğimiz pazartesi akşamı Zahra Nojioua'yı eline aldığı bıçakla boğazını keserek öldürdü.

        EŞİYLE TANIŞTIRAN KİŞİYİ DE BULDU

        Evden çıkan Uğur daha sonra kendisini eşiyle tanıştıran ve camide tuvalet temizliği işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çalıştığı yere geldi.

        AYNI BIÇAKLA TANIŞTIRANI DA ÖLDÜRDÜ

        Uğur, iddiaya göre karısını öldürdüğü bıçakla Benferchiche'yi de öldürdü. İşlediği iki cinayetin ardından kayıplara karışan Doğukan Uğur'u yakalama çalışmaları devam ediyor.

        "PARAYLA EVLENDİRİYORDU" İDDİASI

        Öte yandan camide tuvalet temizliği işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çevresindeki kişilere belli bir miktar para karşılığında Cezayir'den kadın bularak evlendirdiği öne sürüldü.

        "BİRKAÇ KİŞİYE DAHA GETİRMİŞTİ"

        Mahalle sakinlerinden Cemil Ağdağ, "Arkadaşım telefonla arayıp Zahir'in bıçaklandığını söyledi. Zahir burada caminin temizlik işleriyle ilgileniyordu. Cezayir'den bir kadın getirip tanıştırmış. Tanıştırdığı kişiyle kadının arası açılınca önce kadını öldürüyor. Sonra da buraya gelip tanıştırdığı için Zahir'i öldürüyor. Birkaç kişiye daha kadın getirmişti. Ben kendisini uyarmıştım bunları yapmaması konusunda. Böyle saçmalık olmayacağını söyleyip kızdım. Tuvaletin içinde kaldığı bir oda vardı, orada öldürüldü" dedi.

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