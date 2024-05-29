Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!

İstanbul'da, Doğukan Uğur, Fatih Yedikule'de 2 yıl önce Cezayir Uyruklu Zahir Benferchiche'nin tanıştırdığı yine Cezayir uyruklu olan Zahra Nojioua (29) ile evlendi.

EŞİNİ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ DHA'da yer alan habere göre evlilik sürecinde, ikili arasında devam eden sorunların ardından Uğur, geçtiğimiz pazartesi akşamı Zahra Nojioua'yı eline aldığı bıçakla boğazını keserek öldürdü.

EŞİYLE TANIŞTIRAN KİŞİYİ DE BULDU Evden çıkan Uğur daha sonra kendisini eşiyle tanıştıran ve camide tuvalet temizliği işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çalıştığı yere geldi.

AYNI BIÇAKLA TANIŞTIRANI DA ÖLDÜRDÜ Uğur, iddiaya göre karısını öldürdüğü bıçakla Benferchiche'yi de öldürdü. İşlediği iki cinayetin ardından kayıplara karışan Doğukan Uğur'u yakalama çalışmaları devam ediyor.

"PARAYLA EVLENDİRİYORDU" İDDİASI Öte yandan camide tuvalet temizliği işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çevresindeki kişilere belli bir miktar para karşılığında Cezayir'den kadın bularak evlendirdiği öne sürüldü.