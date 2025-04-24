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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet'ten bilet tavan fiyatı güncellemesi - İş-Yaşam Haberleri

        AJet'ten bilet tavan fiyatı güncellemesi

        AJet, 26 Nisan'dan 29 Nisan'a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı iç hat, tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatının 2 bin 850 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 19:56 Güncelleme: 24.04.2025 - 19:56
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        AJet'ten bilet tavan fiyatı güncellemesi
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        AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AJet olarak, 26 Nisan'dan 29 Nisan gün sonuna kadar geçerli olmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı tek yön ve aktarmasız yurt içi uçuşlarımızın tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirleme kararı aldık." ifadesini kullandı.

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