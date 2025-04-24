AJet'ten bilet tavan fiyatı güncellemesi

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AJet olarak, 26 Nisan'dan 29 Nisan gün sonuna kadar geçerli olmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı tek yön ve aktarmasız yurt içi uçuşlarımızın tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirleme kararı aldık." ifadesini kullandı.