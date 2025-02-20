Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi AJet'ten yurt içi bilet kampanyası! AJet 799 TL yurt içi ucuz bilet kampanyası ne zaman bitiyor, hangi uçuşlarda geçerli?

        AJet yurt içi bilet kampanyası başlattı: Biletler 799 TL'den başlıyor! Kampanya ne zaman bitiyor?

        AJet, yurt içi uçuşlarına özel başlattığı kampanyada biletleri 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Sadece 20 Şubat bugün geçerli olacak kampanyadan bilet alanlar 8 Nisan 2025 – 28 Mayıs 2025 tarihlerinde seyahat edecek. İşte, AJet bilet kampanyası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 09:48 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AJet, yurt içi bilet kampanyasında çeşitli rotaları 799 TL'den satışa çıkardı. 128 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kampanyaya dâhil edilmedi. Kampanyalı biletler AJet.com ve AJet Mobil üzerinden satışa çıktı. İşte, detaylar...

        2

        AJET YURT İÇİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Kampanya sadece bugün geçerli olacak. Bilet satışları 20 Şubat 2025 23:59'da sonlanacak.

        3

        SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

        Bilet alan yolcular 8 Nisan 2025 – 28 Mayıs 2025 tarihlerinde seyahat edecek.

        4

        GENEL BİLGİLER

        Tek yön biletler 799 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacaktır.

        Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 20 Şubat 2025 00:00’da satışa sunulacaktır. Satış 20 Şubat 2025 23:59'da sonlanacaktır.

        8 Nisan 2025 – 28 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

        Kampanya, tüm yurt içi direkt uçuşları kapsamaktadır. (Kuzey Kıbrıs hariç)

        Kampanya 128.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.

        Kampanya fiyatları tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinizde de geçerlidir.

        Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.

        Kampanyalı biletlerde değişiklik işlemi için %100 cezai işlem uygulanmaktadır.

        Kampanyalı biletler iade edilemez.

        Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

        Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

        Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir. Yalnızca AJet.com ve AJet Mobil’de geçerlidir.

        Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

        AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

        AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yükseldi
        Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yükseldi
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Trump'ın "kral" tanımına tepki
        Trump'ın "kral" tanımına tepki
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?