AK Parti Adıyaman İl Başkanı istifa etti

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, yaptığı yazılı açıklamada, makamların geçici olduğunu, bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğü AK Parti İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekillerine, belediye başkanlarına, teşkilat mensuplarına teşekkür eden Kablan, her zaman AK Parti'nin neferi olmaya devam edeceğini aktardı.

Kablan, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki makamlar geçici, görevler nöbet mesabesindedir. Kalıcı olan yüreklerde taşıdığımız millete hizmet sevdasıdır, AK Parti'nin kutlu davasıdır. Bu dava, nesillerin omuzlarında yükselen bir emanettir. Ben de bu emaneti taşımanın gururuyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti'mizin bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde davamız için çalışmaya, teşkilatımızın emrinde olmaya devam edeceğim. Hizmet, bir bayrak yarışıdır. İsimler değişir ama inanç, azim ve ideal baki kalır. Rabbim, niyetimizi halis, akıbetimizi hayırlı eylesin. Milletimizin hayır duasından ayırmasın."