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AK Parti Eskişehir belediye başkan adayı Burhan Sakallı kimdir? İşte Burhan Sakallı ile ilgili detaylar

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti grubunda açıklandı. Peki; AK Parti Eskişehir adayı olarak ismi açıklanan Burhan Sakallı kimdir? İşte, AK Parti Eskişehir adayı Burhan Sakallı ile ilgili detaylar...

27.11.2018 - 13:28 | Güncelleme:

AK Parti'nin 20 ildeki belediye başkan adayları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti grup toplantısında açıklandı. Adayı açıklanan iller arasında Eskişehir'de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Sakallı ismini AK Parti Eskişehir adayı olarak duyurdu. Peki; AK Parti Eskişehir olan Burhan Sakallı kimdir? İşte, AK Parti Eskişehir adayı Burhan Sakallı ile ilgili detaylar...

BURHAN SAKLLI KİMDİR?

1962 yılında Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Dinek Köyünde doğdu. 1974’de Kurtuluş İlköğretim Okulu’nu, 1977’de Dinek Ortaokulunu, 1980’de Atatürk Endüstri Meslek Lisesi’ni bitirdi. 1984’de Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

2008’de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

1985 yılında Atatürk Barajı derivasyon tünelleri uygulama projesinde, 1987’de Sır Barajı betonarme gergi uygulamasında çalıştı. 1988’den itibaren Gaziantep, Adana, Mersin, Konya ‘da çeşitli özel öğretim kurumlarında kurucu, yönetici, işletmeci ve öğretmen olarak çalıştı.

1988’de 1. Özel Öğretim Kurumları Kongresi’nin editörlüğünü üstlendi.

1997’de Türkiye’de ilk kez yapılan 1. ve 2. Uluslararası Eğitimde Kalite Kongresi’nin sekreterliğini yaptı.

2002 yılında Uluslararası Katı Atık Birliği (UKAB)’nin kurucuları arasında yer aldı. Çeşitli belgesellerde metin yazarlığı yaptı. Ulusal ve Uluslararası kongrelerde tebliğler ve bildiriler sundu. Birçok sivil toplum kuruluşunda danışman olarak çalıştı.

Yazı, deneme ve makaleleri, Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak, Zaman, Hakimiyet ve İki Eylül gibi gazetelerde; Hece, Kırağı, Jurnal, Martı, Mavi gibi dergilerde; 40 ikindi.com, enine boyuna.net gibi Internet portallarında yayımlandı.

29 Mart 2009 seçimlerinde II. defa Odunpazarı Belediye Başkanlığı’na seçilen Burhan Sakallı, Eskişehir’in en büyük Toplu Konut Projeleriyle 25.000 kişinin ev sahibi olmasına olanak sağladı. Kaderine terk edilen Odunpazarı Evlerini restore ederek hem tarihi mirasımıza sahip çıktı, hem de Odunpazarı’ndan bir Türkiye markası çıkarttı.

Türkiye’nin ve dünyanın ilk Lületaşı Müzesi’ni hizmete açtı. Yıkılmak üzere olan Atlıhan’ı yeniden inşa ederek Eskişehir’in lületaşı, gümüş gibi değerlerini hayata döndürdü.

Türkiye’ye örnek olan ve ödül alan Geri Kazanım Projesiyle çevre kirliliğini önledi ve ekonomiye büyük katkı sağladı. 25.000 kişiyi OMEK’ile meslek sahibi yaptı.

Gösteri ve Sahne Sanatları Merkezi ile kültür ve sanatta öncü rol oynadı. Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi ile Eskişehir’e modern kültür ve sanat merkezleri kazandırdı.

Eskişehir’in ilk ve tek, kadınlar, gençler ve çocuklar için, “Sosyal Yaşam Merkezi” kurdu. Yeşil alan çalışmaları ile Avrupa Birliği standartlarını yakaladı. Eskişehir’in ilk Hobi Bahçelerini kent halkın hizmetine sundu.

Başta Hamamyolu, Deliklitaş, Asarcıklı Caddeleri ve Dershaneler bölgesi olmak üzere 27 sokak ve caddeyi prestijli caddeler haline getirdi.

Sivil Toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak demokratik ve katılımcı belediyeciliğin örneği oldu. Paylaşım Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi insanlarımıza destek verdi.

Modern, kullanışlı kapalı pazaryeri inşa etti. Tretuvar, asfalt, kilitlitaş yapımında Türkiye rekorları kırdı.

Görevi süresince 20’in üzerinde ödül alan ve başarılı çalışmalarını taçlandıran Burhan Sakallı evli ve üç çocuk babasıdır.

 

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