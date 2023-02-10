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AK Partili Hüseyin Yayman 11 akrabasını depremde kaybetti

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ablası ve ağabeyi dahil 11 yakınını depremde kaybettiğini duyurdu

AK Partili Hüseyin Yayman 11 akrabasını depremde kaybetti
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HABERTURK.COM

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ablasını, ağabeyini, yengesini, eniştesini, halasını ve 4 yeğeni dahil 11 yakınını kaybetti.

AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman acı haberi Twitter'dan duyurdu.

Yayman, "Çiçek kokulu Ablamı, Sırdaşım abimi, Kıymetli Yengemi, Değerli Eniştemi, Emine halamı, Yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra’yı, Dayımın eşi kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Acımızı; Milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz. Bu büyük acıyı ancak BÜYÜK KARDEŞLİKLE aşarız" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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