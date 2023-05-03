Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları, benzin istasyonuna gitmeden önce araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor. Araç sahiplerini sevindiren haber geldi, motorin fiyatlarına 1 TL'nin üzerinde indirim geliyor. İşte 3 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...