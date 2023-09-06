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        Haberler Gündem Akaryakıt fiyatlarına zam geldi! 6 Eylül 2023 Akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Akaryakıt fiyatlarına zam! İşte 6 Eylül akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

        Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Motorin ve benzin fiyatlarına gelen peş peşe zamların ardından araç sahiplerini üzecek haber geldi. 5 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına zam geldi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa akaryakıt zammı sonrası güncel motorin, benzin ve LPG-otogaz fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 07:50 Güncelleme: 06.09.2023 - 07:50
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        1

        Akaryakıt zammı ile güncel LPG fiyatı, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. Son akaryakıt zamları ile benzin ve motorin fiyatları 36-37 TL seviyelerine yükselirken araç sahiplerini üzecek haber bu sefer LPG'den geldi. Motorin fiyatlarına 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL'nin üzerinde zam geldi. İşte 6 Eylül 2023 güncel motorin, benzin ve LPG fiyatlarında son durum...

        2

        BENZİN FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM GELMİŞTİ

        31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi.

        Benzin fiyatlarında 1 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı.

        3

        OTOGAZA ZAM GELDİ!

        5 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 1 lira 30 kuruş zam yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde akaryakıt zammı sonrası tabelalar güncellendi.

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,75 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.82 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,14 TL

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,80 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,93 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 17,60 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,36 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,44 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 17,59 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,46 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,62 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 17,33 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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