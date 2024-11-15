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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Akbank Çocuk Tiyatrosu'ndan 'Ne Olacağım Ben' çocuklarla buluştu

        'Ne Olacağım Ben' çocuklarla buluştu

        Akbank Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve çocukların yaratıcılıklarını geliştirip hayal güçlerini genişletmeyi amaçlayan "Ne Olacağım Ben" oyunu, çocuklara hayallerinin peşinden gitmenin önemini anlatıyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 00:15 Güncelleme: 15.11.2024 - 00:15
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        'Ne Olacağım Ben' çocuklarla buluştu
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        Bu yıl 52. yaşını kutlayan Akbank Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Ne Olacağım Ben" adlı müzikal, perdesini açarak çocuklarla buluşmaya başladı. Oyun, Mayıs 2025 tarihine kadar çocukları ilham verici bir yolculuğa çıkararak, geleceğin sanatseverlerini ağırlayacak.

        Onur Demircan’ın yazdığı, Tuluğ Tırpan’ın müziğiyle zenginleştirilen ve Zeynep Anacan’ın şarkı sözlerine imza attığı bu eğlenceli ve düşündürücü oyun, sürekli ders çalışıp test çözmek zorunda hisseden Leyla’nın, anne babası gibi mühendis olma hayalini gerçekleştirmek isterken ilham perisi Thalia ile tanışmasını ve hayatında yeni ufuklar açılmasını konu alıyor.

        5 yaş ve üzeri çocuklara yönelik "Ne Olacağım Ben" oyunu, sezon boyunca Akbank Sanat’ta sahnelenecek. Oyunun biletleri Biletix'ta satışa çıktı.

        Program Takvimi:

        • 16-30 Kasım 2024 / 12.00-13.00
        • 14-21 Aralık 2024 / 12.00-13.00
        • 11-25 Ocak 2025 / 12.00-13.00
        • 8-22 Şubat 2025 / 12.00-13.00
        • 1 Mart 2025 / 12.00-13.00
        • 5-19 Nisan 2025 / 12.00-13.00
        • 3-17 Mayıs 2025 / 12.00-13.00
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