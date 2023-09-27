Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özgül, akciğer kanseri hastalarının ölüm nedenlerinin başında tedavi sırasında ana soluk borusu tıkanmasının geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Özgül, "Akciğer kanseri hastalarının tabii ki evrelerine göre yaşam süreleri var ama özellikle ileri evrelerde akciğer kanserli hastaların ölüm nedenlerinin en başında gelenlerden bir tanesi, büyük hava yolları obstrüksiyonları. Yani ne demek bu ? Soluk borusunda veya ana bronşlarda hem sağ hem de sol ana bronşlarda oluşan tıkanıklıklardan dolayı hastaların tabiri caizse boğularak ölmeleri. Kanamaları ve bu tıkanıklıklar sonucu oluşan enfeksiyonlardan dolayı hastalar kaybediliyorlar" dedi.

"NEFES BORULARINDA DARLIK KALIRSA STENT TAKIYORUZ"

Prof. Dr. Özgül, kanserli hastaların nefes borularının açılmasında 'Girişimsel Pulmonoloji' yöntemlerinin etkili olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özgül, "Bu tedavi yöntemini Türkiye'de, Almanya ve Fransa'da bir süre kalıp eğitim aldıktan sonra hızlı bir şekilde uygulamaya başladık. Yaklaşık 15 - 20 yıldır da uygulamaktayız. Tedavi yöntemini belirlemek için lezyonun akciğerin neresinde olduğu bizim için önemli. Kullandığımız bazı aletler var. Bunlardan bir tanesi Rijit Bronkoskop, ikincisi sıcak yöntemler ve sonrasında soğuk yöntemler. Darlık kalırsa stent takıyoruz" diye konuştu.

"NEFES DARLIĞI GELİŞEN HASTALAR MUTLAKA BAŞVURMALI"

Ana nefes boruları tıkalı olan akciğer kanserli hastaların durumuna dikkat çeken Prof. Dr. Özgül, "Girişimsel Pulmonoloji Ünitesi; İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi haricinde büyük şehirlerde bazı ünitelerde de var. Sadece bizim yaptığımız bir işlem değil bu. Mesela bir akciğer kanserli hastayı örnek alırsak, bunların santral havayolları dediğimiz büyük hava yolları yani soluk borusu ve ana bronşlardaki darlıklardan dolayı ölmeleri gerçekten çok dramatik. Tabiri caizse boğularak ölüyorlar. Hem hasta için hem de hasta yakınları için çok büyük bir travma bu. Bu hastaların hava yolu açıklıklarını sağladıktan sonra ben o kadar çok 'Hocam yeniden doğdum' diyen hastaya şahit oldum. O yüzden bizim hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza tavsiyemiz şu; eğer akciğer kanseri tedavisi görüyorsa, tedaviye yanıt vermeyen ya da öncesinde ya da sıra dışı nefes darlığı gelişen bir durum varsa muhakkak bu işle uğraşan, yani Girişimsel Pulmonoloji ile uğraşan uzmanlara muhakkak görünmeleri" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZDE DÜNYA STANDARTLARI ÜZERİNDE YAPILIYOR"

Prof. Dr. Özgül, "Bu işlemlerin bizim ülkemizde dünya standartları ya da dünya standartlarının üzerinde yapıldığını düşünüyorum. Hastanemizdeki ekibimiz çok güçlü, hatta bu anlamda bize yurtdışından gelen birçok meslektaşımıza da eğitim vermekteyiz ve onlar da kendi ünitelerinde bu işlemi yapmaya devam etmekteler" dedi.