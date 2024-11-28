Akciğer kanseri önlenebiliyor

Zeytinburnu'nda bulunan Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda, 'Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı' etkinliği düzenlendi. Öğle saatlerinde başlayan etkinlikte, Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Prof. Dr. Muzaffer Metin, Prof. Dr. Levent Cansever ve Uzm. Dr. Murat Kıyık konuşma yaptı. Konuşmaların ardından akciğer kanserini yenen, 10 yılı aşkın süredir eski sağlıklarına kavuşan katılımcılarda etkinlikte yer aldı. 'Akciğer Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarır' sloganlı tişörtleri giyen katılımcılara Yedikule Hastanesi'nin sembolü olan çam ağacı fidanları hediye edilirken sertifikaları hekimler tarafından verildi. Etkinliğin sonunda 'Umutla Nefes Alıyoruz' yazısı bulunduğu pasta kesildi.

REKLAM

"ERKEN TANININ HAYAT KURTARDIĞINI ANLATMAK ADINA BULUŞTUK"

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Dünyada en fazla akciğer ameliyatının yapıldığı, kanser ameliyatının yapıldığı, bunun yanında da göğüs hastalıkları ile ilgili tedavilerin verildiği merkezden bahsediyoruz. Kasım ayının şöyle bir özelliği var. Kasım ayı akciğer kanseri farkındalık ayı. Biz de bu aya yönelik güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. Biz bugün slogan olarak şunun üzerinde yürüyoruz, akciğer kanseri önlenebilir bir hastalıktır. Bugün buna dikkat çekmek için buradayız. Göğüs cerrahisi ve göğüs hastalıkları hocalarımız bu konu ile ilgili bilgilendirme yaptılar. Bugün çok önemli misafirlerimiz var. Bu misafirler hastanemizde akciğer kanseri nedeniyle tedavi görmüş ama 10 yılı aşkın süredir hayatta olan ve bu hastalığı atlatmış olanlar. Onlara bir çam ağacı hediye ettik. Fidan hediye ettik. Hedefimiz şu, Yedikule çam ağaçlarının altında güzel bir hastane. Onların hayatlarında da bir dönüm noktası aslında. Hastaneye uygun formatta, çam ağaçlarımız meşhur bahçemizde. Onların da evlerinin yanında bizimkilere benzer çam ağaçları olacak bundan sonra, onlar ile büyüyecekler. Biz akciğer kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğuna bugün dikkat çekiyoruz. Biliyorsunuz, yüzde 90'dan fazla sebep sigara. Sigarasız, dumansız bir hayata bugün hep birlikte dikkat çekmek ve erken tanının hayat kurtardığını anlatmak adına buluştuk" dedi.