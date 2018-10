14 | 14

Tatil için İngiltere'den gelen Christine And ise dünyanın bir çok ülkesine gittiğini ancak Sarıgerme Plajı'ndaki kum zambakları gibi bir bitkiyi hiçbir yerde görmediğini söyledi. Kum zambaklarının özellikle akşam saatlerinde çevreye çok güzel bir koku yaydığını, bu kokuya hayran kaldığını vurgulayan And, "Buraya 5 yıldır geliyoruz. Her geldiğimizde buradaki kum zambaklarının çoğaldığını görmek beni çok mutlu ediyor. Bunların korunması ve sayısının artması çok güzel." ifadelerini kullandı.