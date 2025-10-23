Akhisar nerede? Akhisar hangi bölgede, komşu illeri neler?

AKHİSAR NEREDE?

Akhisar, Ege Bölgesi’nin kuzeyinde, verimli Gediz Ovası’nın doğusunda yer alan, tarih boyunca ticaretin, tarımın ve zeytinin merkezi olmuş bir yerleşimdir. Coğrafi olarak Manisa iline bağlı olan Akhisar, Ege’nin iç kesimlerinde, İzmir’e 90 kilometre uzaklıktadır. Şehrin bulunduğu bölge, antik çağlardan bu yana üretimle özdeşleşmiştir. Verimli toprakları, zeytin ağaçlarıyla çevrili tepeleri ve Akhisar Ovası’nın bereketiyle, binlerce yıldır insan yaşamına ev sahipliği yapar. Bugün Akhisar, Türkiye’nin zeytinyağı başkenti olarak anılır. İlçenin çevresinde yüzbinlerce zeytin ağacı bulunur; yerel halk zeytinciliği sadece bir geçim kaynağı değil, bir yaşam biçimi olarak görür.

REKLAM

AKHİSAR HANGİ ŞEHİRDE?

Akhisar, Manisa iline bağlı bir ilçe olup, hem ekonomik hem de kültürel açıdan ilin en gelişmiş bölgelerinden biridir. Yaklaşık 180 bin nüfusa sahip olan ilçe, Manisa’nın kuzeybatısında yer alır. Akhisar, İzmir, Balıkesir ve Kütahya gibi önemli iller arasında doğal bir geçiş noktasındadır. Şehir merkezi, geniş bulvarları, tarihi hanları ve çarşısıyla hem geleneksel hem modern dokuyu bir arada taşır. Tarihi Ulu Camii, Thyateira Antik Kenti, Zafer Mahallesi Hanları ve Musevi Mezarlığı, kentin çok katmanlı tarihinin izlerini taşır. Osmanlı döneminden kalan konaklar, Akhisar’ın tarih boyunca bir ticaret merkezi olduğunu hatırlatır.