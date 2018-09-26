Akıl sağlığı sorunları yaşayan kişiye nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Zihinsel sağlık sorunları yaşayan biriyseniz, yardım istemek dünyanın en zor şeyi gibi görünebilir.

Yardım istemeyi başardınız diyelim, alacağınız karşılığın da ihtiyaçlarınıza uygun olacağının hiçbir garantisi yok.

BBC'ye konuşan doktorlar, zihinsel sağlık sorunları olan çocukların, genel olarak bir kriz ortaya çıkana hatta bazen intihar eğilimi gösterene kadar tedavi görmediklerini söylüyorlar.

BBC'nin araştırma programı Panorama'nın ele geçirdiği bir mektup, İngiltere'nin en az bir bölgesinde çocuk ve ergenlere sağlanan zihinsel sağlık hizmetlerinin kısıtlandığını ortaya koydu.

Kuşkusuz bu tür sorunları yaşayan birçok kişi, önce arkadaşlarından ve ailesinden yardım istiyor. Aslında bunu başarabilmek bile büyük bir adım sayılabilir.

Eğer bir arkadaşınızın akıl sağlığı sorunları yaşadığını düşünüyorsanız, yapabileceğiniz en faydalı şeyler neler olabilir?

14 yaşından bu yana zihinsel sağlık sorunlarıyla boğuşan ve şizoafektif bozukluk tanısıyla yıllarını hastanelerde geçiren Laura Nutall şimdi 28 yaşında ve zihin sağlığı uzmanı bir hemşire. Bu konudaki bazı tavsiyeleri BBC Newsbeat programı için şöyle sıralıyor:

"Zihin sağlığı sorunları yaşayan arkadaşınızın doktor randevularına onlarla birlikte gitmeye çalışmak ve orada gerçekten ihtiyaçları olan yardımı alıp almadıklarını izlemek gerçekten çok faydalı olabilir.

"Onlarla mümkün olduğunca çok vakit geçirin. Yalnızlık duygularının azalmasını sağlayabilirsiniz.

"Unutmayın onları siz tedavi edemezsiniz, dolayısıyla bu işin uzmanlarına ulaşmalarını sağlamalısınız. Onları aile doktorunu görmeye ikna etmek bile sağlık sistemine girmelerini sağlamak açısından çok büyük fayda sağlayabilir."

Laura yıllar içinde tedavi olmakla kalmayıp psikoloji ve akıl sağlığı hemşireliği dallarında eğitim görmüş ve halen hemşire olarak çalışıyor.

"Akıl sağlığı sorunlarıyla boğuşan insanlar için en hayati şey; bunun onların hatası olmadığını anlamaları. Buna gerçekten ikna olmalarında, arkadaşlarının onlarla bağlarını sürdürmeleri çok büyük önem taşıyor" diyor ve ekliyor:

"Ne yapın yapın, onlarla ilişkinizi mümkün olduğunca değiştirmemeye çalışın."

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