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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akılalmaz kuyumcu soygunu! Alt kattan kasaya delik açtılar! Tam 4 kilo altın! | Son dakika haberleri

        Akılalmaz soygun! Alt kattan kasaya delik açtılar! Tam 4 kilo altın!

        İstanbul'da, kuyumcu dükkanının alt katında bulunan işyerini kiralayarak buradan açtıkları delikle kuyumcudaki kasaya ulaşıp 4 kilogram altın çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yaptıkları hırsızlık işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 10:57 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:57
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        Akılalmaz soygun! Alt kattan kasaya delik açtılar! Tam 4 kilo altın!
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        İstanbul Bahçelievler'de kuyumcu dükkanı olan K.A., 20 Mayıs Pazartesi günü işyerine geldiğinde çelik kasanın içinde bulunan yaklaşık 4 kilogram altının çalındığını fark etti.

        KUYUMCUNUN ALT KATINI KİRALADILAR

        DHA'da yer alan habere göre K.A., hemen polise giderek şikâyette bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede, şüphelilerin, kuyumcunun bulunduğu yerin alt katında bulunan dükkânı kiraladıklarını ardından buradan açtıkları delikle kasaya ulaştıklarını tespit etti.

        KASANIN ALTINI DELİP ALTINI ALDILAR

        Açtıkları delikten altınları çalan şüphelilerin daha sonra kaçtıkları belirlendi. İşyeri güvenlik kameraları incelendiğinde şüphelilerin tam olarak kasanın altını deldikleri bu sırada çıkan kıvılcımların görüntülere yansıdığı görüldü.

        İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettikleri Esat İ. (48) ile Mahmut Can Y. (21)'yi gözaltına aldı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

        Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        #kuyumcu soygun
        #Son dakika haberler
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