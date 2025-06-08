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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat 'Aklın Manzaraları' söyleşisi İstanbul Modern'de

        'Aklın Manzaraları' söyleşisi İstanbul Modern'de

        Sanatçı Ali Kazma 'Aklın Manzaraları' sergisi kapsamında, 14 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'te İstanbul Modern'de, yazar Alberto Manguel ile söyleşide bir araya geliyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 00:16 Güncelleme: 08.06.2025 - 00:16
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        'Aklın Manzaraları' söyleşisi İstanbul Modern'de
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        İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi’ndeki “Aklın Manzaraları” sergisi, bugüne kadar insan faaliyetlerinin anlamına dair temel sorular etrafında üreten ve günümüzün önde gelen mercek tabanlı sanatçılarından Ali Kazma’nın, yazarın zihnini manzara resmi metaforuyla gözler önüne seren çalışmalarına odaklanıyor. Sergide, Arjantin asıllı yazar ve kitap tarihçisi Alberto Manguel’in kütüphanesinin Portekiz’e taşınma sürecini ele alan ve Türkiye’de ilk kez gösterilen videosu “Alberto Lizbon’da” (2024) da yer alıyor.

        Ali Kazman-Alberto Manguel

        Serginin ilk kamusal etkinliğinde, sanatçı Ali Kazma ile yazar Alberto Manguel, 14 Haziran Cumartesi günü saat 15.00’te düzenlenecek söyleşide bir araya geliyor. Sanat ve edebiyatın kesişim noktasında gerçekleşecek ve moderatörlüğünü serginin küratörlerinden Demet Yıldız Dinçer’in yapacağı bu söyleşide, dünyanın “şiirsel” bir haritasını çıkarmaya çalışan Kazma’nın yapıtları ile sanatçının “gerçeklik ile hayal gücü arasında bir dönüşüm portalı” olarak tanımladığı Manguel’in düşünsel dünyası üzerine sohbet ediliyor. Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlik İngilizce olarak gerçekleştirilecek ve simultane çeviri yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Modern
        #Alberto Manguel
        #sergi
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