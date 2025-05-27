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        Haberler Kültür-Sanat AKM'de Deliriyum rüzgarı

        AKM'de Deliriyum rüzgarı

        İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 30 Mayıs tarihinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi&MDT İstanbul-16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Deliriyum'a ev sahipliği yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 09:43 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:43
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        AKM'de Deliriyum rüzgarı
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        “Deliriyum”, izleyiciyi çağdaş insanın zihinsel derinliklerine sürükleyen cesur ve sarsıcı bir dans anlatısı ile dünya prömiyerini yapıyor.

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve Modern Dans Topluluğu İstanbul tarafından sahneye taşınan bu özgün yapıt, koreograf Canberk Yıldız’ın imzasını taşıyor.

        Yıldız, modern toplumun görünmez akıl sağlığı krizini, bir akıl hastanesi metaforu üzerinden ele alıyor.

        Yapım, çağdaş tıpta deliliği tanımlamak için kullanılan ve bilinç bulanıklığından şizofreniye uzanan geniş bir süreci kapsayan “delirium” kavramından esinleniyor.

        13 dansçı, 13 ayrı “delirium” haliyle sahnede yer alıyor.

        Yıldız, anskiyete, bağımlılık, yeme bozuklukları gibi günümüzde giderek daha fazla normalleşen ama toplumsal yapıda derin yaralar açan ruhsal durumları sahneye taşıyor.

        Gösteri, bu sorunları bireylerin bedensel ve duygusal dönüşümleri üzerinden anlatırken, dansı bir araştırma alanı olarak kullanıyor.

        Deliriyum Dünya Prömiyeri-İstanbul Devlet Opera ve Balesi&MDT İstanbul-16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali; 30 Mayıs saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

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        #Deliriyum
        #AKM
        #haberler
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