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        Seyir halindeyken alev alan minibüs yandı

        AKSARAY'da,seyir halindeyken motor kısmından alev alan minibüs, yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:28 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:30
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        Seyir halindeyken alev alan minibüs yandı
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        AKSARAY'da,seyir halindeyken motor kısmından alev alan minibüs, yandı.

        Yiğit S. (25), yönetimindeki 68 ADF 407 plakalı minibüsüyle, dün saat 21.30 sıralarında, Küçük Bölcek Mahallesi'nde seyir halindeyken, aracın motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden Yiğit S., aracını durdurup müdahale etti. Alevlerin yükselmesi üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevlerin söndürüldüğü minibüs kullanılmaz hale geldi. Minibüsün yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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