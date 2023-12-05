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        Aksaray'daki trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi Uysal'ın arkadaşları fakülte girişine karanfil bıraktı

        Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasıyla ölen Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Mine Nur Uysal'ın arkadaşları, Fen Edebiyat Fakültesi girişine karanfil bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:27 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:35
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        Aksaray'daki trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi Uysal'ın arkadaşları fakülte girişine karanfil bıraktı
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        Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasıyla ölen Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Mine Nur Uysal'ın arkadaşları, Fen Edebiyat Fakültesi girişine karanfil bıraktı.

        Üniversite Kütüphanesi önünde toplanan gruptakiler, ellerindeki karanfillerle Fen Edebiyat Fakültesi önüne kadar yürüdü.

        Burada Uysal'ın arkadaşları getirdikleri karanfilleri fakülte girişine bıraktı.

        Program, saygı duruşunda bulunulması ve dua edilmesiyle sona erdi.

        Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, AA muhabirine, trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci Uysal için çok üzgün olduklarını söyledi.

        İki gündür çok zor bir süreçten geçtiklerini belirten Çakmak, şunları kaydetti:

        "Tüm arkadaşları için de zor günler geçiyor. Bugün birçok şeyi birlikte yaptığı arkadaşları burada, ancak kızımız maalesef aramızda değil. Kızımızı tekrar arkadaşlarıyla anmak ve dua etmek için bugün böyle bir etkinlik düzenledik. Güzel bir organizasyon oldu. Bizler de hocaları olarak son görevimizi yerine getirmiş olduk. Başımız sağ olsun, çok üzgünüz. Bizim için çok zor bir durum."

        Gazetecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Rojda Çalmaz ise hayatını kaybeden arkadaşları için bir araya geldiklerini ifade etti.

        Arkadaşları Uysal'ı kaybetmenin hayatının en zor anlarından olduğunu belirten Çalmaz, "Daima kalbimizde olacaksın. Seni hep yüreğimizde yaşatacağız. Allah seni cennetinde en güzel makamlara yerleştirsin. Ruhun şad olsun. Bu zor zamanımızda yanımızda duran herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Polisteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan sürücü Gencay K'nin emniyetteki ifadesinde "Yolda 2 kişi gördüm. Gazdan ayağımı çektim. Biri geriye çekildi. Çarptığım kızın da geri çekileceğini düşündüm ancak çekilmedi ve çarptım." dediği öğrenildi.

        Aksaray'da, 3 Aralık'ta, Aksaray Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan ve markete gitmek için yolun yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal'a, Gencay K. (23) idaresindeki 06 KFT 11 plakalı otomobil çarpmış, kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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