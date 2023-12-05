Kazada ölen Mine Nur, memleketine gitmek için babasından para istemiş (2)

ARKADAŞLARIFAKÜLTEBİNASININ ÖNÜNE KARANFİL BIRAKTI

Aksaray'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitiren Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğrencisi Mine Nur Uysal'ın arkadaşları, üniversite kampüsünde yürüyüş yapıp, fakülte binasının önüne kırmızı karanfil bırakarak dua etti.

Öğrenciler adına konuşan Gazetecilik bölümü öğrencisi Rojda Çalmaz, ''Arkadaşımız Mine Nur Uysal´ı kaybettik. Derin bir acı içerisindeyiz. Sen daima kalbimizdesin ve seni hep içimizde yaşatacağız. Allah seni cennetinde en güzel makamlara yerleştirsin. Ruhun şad olsun" dedi. Grup daha sonra dağıldı.