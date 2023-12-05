Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü yakalandı
Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü gözaltına alındı.
Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen ve emniyet müdürlüğü görevinden ihraç edilen H.Y'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan H.Y, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.
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