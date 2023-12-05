Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü yakalandı

        Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:16 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen ve emniyet müdürlüğü görevinden ihraç edilen H.Y'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltına alınan H.Y, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        Yapay zeka, eğitim dünyasında tartışmalara konu oluyor
        Yapay zeka, eğitim dünyasında tartışmalara konu oluyor
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Depremzedenin prim borçları ertelendi

        Benzer Haberler

        Üniversiteli Mine Nur, kaza sırasında babasıyla telefonda konuşuyormuş (2)
        Üniversiteli Mine Nur, kaza sırasında babasıyla telefonda konuşuyormuş (2)
        Üniversiteli Mine Nur, kaza sırasında babasıyla telefonda konuşuyormuş
        Üniversiteli Mine Nur, kaza sırasında babasıyla telefonda konuşuyormuş
        Aksaray'da üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği trafik kazasına iliş...
        Aksaray'da üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği trafik kazasına iliş...
        Aksaray´da 15 yaşındaki çocuk, sokakta bıçaklı saldırıya uğradı
        Aksaray´da 15 yaşındaki çocuk, sokakta bıçaklı saldırıya uğradı
        Aksaray'da 1 kişi bıçakla ağır yaralandı
        Aksaray'da 1 kişi bıçakla ağır yaralandı
        Aksaray'da üniversite öğrencisi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybett...
        Aksaray'da üniversite öğrencisi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybett...