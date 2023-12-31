Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Kapadokya'nın gözdesi Ihlara Vadisi'nde yeni yıl yoğunluğu

        TÜRKİYE'ninen çok ziyaret edilen 10 yeri arasındaki Kapadokya'da bulunan Ihlara Vadisi'nde, turist yoğunluğu yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler özellikle vadide güzel havanın tadını çıkarırken, yılbaşı öncesi bölgedeki otellerin tamamı doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:27 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'nın gözdesi Ihlara Vadisi'nde yeni yıl yoğunluğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'ninen çok ziyaret edilen 10 yeri arasındaki Kapadokya'da bulunan Ihlara Vadisi'nde, turist yoğunluğu yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler özellikle vadide güzel havanın tadını çıkarırken, yılbaşı öncesi bölgedeki otellerin tamamı doldu.

        Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 10 yeri arasında bulunan Kapadokya bölgesi, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi ile başlıyor. Bu nedenle özellikle Kapadokya'ya gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, Ihlara Vadisi'ne de uğruyor. Kaya oyma mekanları, kiliseleri ve bitki örtüsüyle her mevsim dikkati çeken vadide ziyaretçiler, yürüyüş yapıp, doğanın tadını çıkarıyor. Vadi, 2023 yılında 650 bin ziyaretçi ağırladı.

        'IHLARA VADİSİ KARLI OLUR VE SOĞUK GİRERDİK'

        Tur rehberi Refik Tokmak, "Yılbaşı dolayısıyla bir yoğunluk yaşıyoruz. Ülkemizin birçok yerinden ve benim grubumda Fransız, İtalyan, İspanyol ile Ruslar da gelmeye başladı. Gerçekten bu mevsimde ilk kez böyle bir hava ile karşılaştık. Her yıl tabii hava şartları değişiyor. Yılbaşında Ihlara Vadisi karlı olurdu ve soğuk girerdik. Hava 11-12 derece, güneşli bir hava var. Kapadokya bölgesindeki otellerin tamamı doldu. Yılbaşı bölgemizde dolu dolu ve eğlenceli geçiyor" dedi.

        'MİSAFİRLERİMİZİN 24 SAATİ DOLU DOLU GEÇİYOR'

        Başka bir tur rehberi Gökhan Dinç ise "Yılbaşı nedeniyle ziyaretçilerimizde bir artış var. Misafirlerimiz, Ihlara Vadisi'ni çok enteresan buluyor. Çünkü burası, volkanik oluşum sonrası oluşmuş bir nokta. Buraya gelirken Hasan Dağı'nın eteklerinde kar yağışıyla oluşan görsellik, misafirlerimizi mest ediyor. Ağırlıklı olarak Melendiz Çayı kenarında yürüyüş sonrası dinlenmeyi tercih ediyorlar. Havanın da güneşli olması sebebiyle bu yıl tercih sebebinde artış oldu. Güneşin doğuşu ile bölgemizde balon uçuşları ile güne başlıyoruz. Daha sonra otelde kısa bir mola sonrası Ihlara turumuz başlıyor. Gün sonu ise tekrar otele gidip, Türk geceleri ile Türk hamamı sefası yapıyoruz. Bölgemizde misafirlerimizin 24 saati dolu dolu geçiyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aksaray'da partililerle buluştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aksaray'da partililerle buluştu:
        Aksaray'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Aksaray'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Akşener: Partimize uzanan eller var, o elleri parça parça edeceğim
        Akşener: Partimize uzanan eller var, o elleri parça parça edeceğim
        Aksaray´da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Aksaray´da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        (Özel) Aksaraylı otizmli ikizler, yüzmede milli takıma seçildi
        (Özel) Aksaraylı otizmli ikizler, yüzmede milli takıma seçildi
        Aksaray'da Alayhan Jandarma Karakolu açıldı
        Aksaray'da Alayhan Jandarma Karakolu açıldı