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        Aksaray´da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

        AKSARAY´da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan Fethi Düğer (52) öldü, kardeşi İsa Düğer (47) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:53 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:55
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        Aksaray´da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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        AKSARAY´da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan Fethi Düğer (52) öldü, kardeşi İsa Düğer (47) yaralandı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Sarıyahşi ilçesi Bektik köyünde meydana geldi. Ankara´dan köydeki araziyi sürmek için gelen Fethi Düğer ve kardeşi İsa Düğer ile akrabaları Selçuk Düğer (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selçuk Düğer, yanındaki tabancayı çekip, kardeşlerden Fethi Düğer´i göğsünden, İsa Düğer'i ise ayağından vurup, kaçtı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fethi Düğer´in yaşamını yitirdiği belirlendi. İsa Düğer, ambulansa Kırşehir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Fethi Düğer´in cesedi otopsi için morga götürüldü.

        Jandarma, kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu belirtilen Selçuk Düğer´in yakalanması için çalışma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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