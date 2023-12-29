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        Aksaray'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 22:13 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:13
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        Aksaray'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Bektik köyünde Fethi D. (52) ve kardeşi İsa D. (47) ile Selçuk D. (44) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selçuk D, yanında getirdiği tabancayla Fethi ve İsa D'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Fethi D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

        Yaralı İsa D. ise ambulansla Kırşehir Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

        Jandarma Selçuk D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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