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        Danimarkalı turist, Ihlara Vadisi'nde gezerken düşüp yaralandı

        AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi'nde yürüyüş yapan Danimarkalı Eva Helle (59), ayağının kayması sonucu düşerek, sol kolundan yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 13:49 Güncelleme: 05.05.2024 - 13:50
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        Danimarkalı turist, Ihlara Vadisi'nde gezerken düşüp yaralandı
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        AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi'nde yürüyüş yapan Danimarkalı Eva Helle (59), ayağının kayması sonucu düşerek, sol kolundan yaralandı.

        Olay, saat 11.30 sıralarında Ihlara Vadisi’nde meydana geldi. Yağmurlu havada vadide arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Eva Helle, ayağının kayması sonucu düşerek sol kolundan yaralandı. Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Helle’nın sol kolunda doku zedelenmesi meydana geldiği belirlendi. Helle'nin tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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