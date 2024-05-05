Danimarkalı turist, Ihlara Vadisi'nde gezerken düşüp yaralandı

Olay, saat 11.30 sıralarında Ihlara Vadisi’nde meydana geldi. Yağmurlu havada vadide arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Eva Helle, ayağının kayması sonucu düşerek sol kolundan yaralandı. Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Helle’nın sol kolunda doku zedelenmesi meydana geldiği belirlendi. Helle'nin tedavisi sürüyor.

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