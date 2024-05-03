Aksaray'da yolcu otobüsü, şarampole devrildi: 2 ölü, 34 yaralı (3)
OTOBÜSŞOFÖRÜ TUTUKLANDIAnkara- Niğde Otoyolu'nda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin de yaralandığı kazada gözaltına alınan otobüs şoförü Hannan Samanoğlu (52), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
OTOBÜSŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Ankara- Niğde Otoyolu'nda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin de yaralandığı kazada gözaltına alınan otobüs şoförü Hannan Samanoğlu (52), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Samanoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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