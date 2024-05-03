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        Aksaray'da fabrikada yangın (3)

        YANGIN,4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜAksaray'da atık madeni yağ geri dönüşüm işleme fabrikasının sistem gazı bacasından çıkan ve tüm fabrikayı saran yangında, alevler itfaiye ekiplerinin 4,5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:46 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:46
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        Aksaray'da fabrikada yangın (3)
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        YANGIN,4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        Aksaray'da atık madeni yağ geri dönüşüm işleme fabrikasının sistem gazı bacasından çıkan ve tüm fabrikayı saran yangında, alevler itfaiye ekiplerinin 4,5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangında fabrika, kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından jandarma, fabrika içinde inceleme yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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