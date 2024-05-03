Aksaray'da fabrikada yangın (3)

Aksaray'da atık madeni yağ geri dönüşüm işleme fabrikasının sistem gazı bacasından çıkan ve tüm fabrikayı saran yangında, alevler itfaiye ekiplerinin 4,5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangında fabrika, kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından jandarma, fabrika içinde inceleme yapacak.

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