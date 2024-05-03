5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var! İstanbul'da, bir evden hırsızlık yaptıktan sonra başka bir daireye yönelen 5 hırsız, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Poliste çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen hırsızların yakalandıkları anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan Sedef T.'nin, 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.05.2024 - 10:46 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:46 facebook

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